В Тюмени осужден 25-летний член банды грабителей

Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего члена банды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях), п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), п."а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п."а" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), п.«а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, ), п."а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

В суде установлено, что в 2022 году подсудимый вошел в состав преступной группы для нападения на граждан и хищения у них имущества. На вооружении у банды имелся травматический пистолет и патроны. В период с апреля 2022 года по апрель 2023 года участники совершали нападали на лиц, которые, по их мнению, занимались незаконным сбытом наркотических средств.



Они вывозили потерпевших на автомобиле в малолюдные места, под угрозой пистолета требовали передачи денег, забирали у них мобильные телефоны и с помощью банковских приложений похищали деньги со счетов, в том числе оформляя на имя потерпевших микрозаймы. После этого члены банды заставляли потерпевших "признаваться" в том, что они якобы являются наркоторговцами и записывали "признание" на видео, угрожая распространить его в случае обращения потерпевших в полицию. В результате незаконных действий членов вооруженной банды троим потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 600 тыс. рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев.

Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшего компенсацию материального и морального вреда на сумму 203 тыс. рублей.

37-летний организатор банды скрылся от следствия и объявлен в розыск. В отношении другого члена банды уголовное дело находится на рассмотрении в суде.