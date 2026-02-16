Роскомнадзор прокомментировал заявление депутата ГД о Telegram

Роскомнадзор отреагировал на появление информации о том, что мессенджер Telegram поддерживает диалог с ведомством.

"Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу", - сказали ТАСС в пресс-службе РКН.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что у российских властей существует контакт с Telegram "в отличие от WhatsApp*", последняя компания не реагировала на письма и претензии.

В начале февраля Роскомнадзор подтвердил, что замедляет работу Telegram в России из-за того, что мессенджер не выполняет все требования ведомства. Решение РКН вызвало негативную реакцию российского общества.

*мессенджер, который принадлежит американской технологической корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ