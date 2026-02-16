Телеведущий Соловьев выступит модератором на форуме в Екатеринбурге

Известный телеведущий Владимир Соловьев выступит модератором на форуме "Кибербезопасность в финансах", который пройдет с 18 по 20 февраля в Екатеринбурге.

На сайте форума Соловьев заявлен среди спикеров. Известно, что он выступит модератором сессии "Кибермошенничество. К барьеру!". Это мероприятие состоится в первый день форума, 18 февраля.

Напомним, ранее Владимир Соловьев нелестно отзывался о Екатеринбурге и называл его не иначе, как "город бесов". А в 2024 году телеведущий обрушился с критикой на екатеринбургский "Ельцин-центр".

Летом прошлого года Соловьев побывал в Екатеринбурге и назвал город "спортивной столицей России".