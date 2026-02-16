16 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В минприроды официально подтвердили место, где построят "Екатеринбург-Восток"

Стало известно, где построят комплекс переработки отходов "Екатеринбург-Восток", который стал заменой скандальному проекту "Екатеринбург-Юг". По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, выбраны земли промышленного назначения в Белоярском районе.
"Создание комплекса переработки отходов "Екатеринбург-Восток" также направлено на выполнение задач, стоящих перед регионом. Его планирует построить частный инвестор на землях промышленного назначения в Белоярском районе. На сегодняшний день на земельном участке проведены необходимые геологические изыскания, которые исключают опасность размещения комплекса на данном участке", - сказал Мамонтов.

Ранее мы писали, что комплекс вероятно может быть построен в Белоярском округе, однако официального подтверждения этой информации не было.

Фактически "Екатеринбург-Восток" приходит на смену проекту "Екатеринбург-Юг", который ранее продвигался структурами Корпорация СТС Артема Бикова и Алексея Боброва, близкими к экс-губернатору Евгению Куйвашеву. Предыдущая концессия предполагала создание крупного межмуниципального комплекса обработки и размещения отходов для агломерации Екатеринбурга в Сысертском районе, а объем инвестиций оценивался в десятки миллиардов рублей. Однако соглашение было расторгнуто, а проект заморожен на фоне общественного конфликта, национализации компаний и дальнейшей корректировки территориальной схемы обращения с отходами. После выхода инвестора из проекта регион переформатировал подход к размещению ключевого объекта.

