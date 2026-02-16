Школьники СУНЦ УрФУ готовы отчислиться из-за переезда в Новокольцовский

Ученики СУНЦ УрФУ думают об отчислении после новости об их переезде из Кировского района в новый корпус в Новокольцовском.

Как передает слова школьников и их родителей Telegram-канал Ural Mash, дети недовольным тем, что их учебный день будет длиться с 08.00 до 15.00 уроки, а после внеучебная деятельность до 19.00. Более того, те, кто переедут в интернат, не смогут свободного покидать кампус - только после подачи заявления и получения положительного ответа.

После того, как ученики собрали комиссию и попросили о смягчении правил, удалось добиться отсрочки отбоя на 30 минут. По данным канала, не только школьники, но и их родители не приветствуют такие ограничения и расписание.

При этом, по словам директора школы-интерната, опасения вызваны обычным страхом детей перед переездом. В расписании уроков нет ничего необычного, внеучебная деятельность будет не для всех, а с ограничением для выхода с территории общежития просто придется смириться.