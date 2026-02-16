Присяжные и суд оправдали мать из Екатеринбурга, обвиняемую в убийстве 3-летнего ребенка

Свердловский областной суд вынес приговор по делу об убийстве 3-летнего ребенка в Екатеринбурге. Обвиняемая в преступлении мать полностью оправдана.

Напомним, все случилось в апреле 2025 года в доме по улице Сиреневый бульвар: 3-летний ребенок был забит до смерти. Обвинение в убийстве было предъявлено матери мальчика. Ей вменили сразу три статьи Уголовного кодекса. По ходатайству самой обвиняемой ее дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, присяжные пришли к выводу о невиновности подсудимой во вменяемых ей преступлениях. На основании вердикта присяжных приговором суда женщина оправдана. За ней признано право на реабилитацию.

"По вступлению приговора в законную силу уголовное дело будет направлено в органы предварительного следствия для установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. На обжалование приговора у сторон есть 15 суток", - отметили в суде.