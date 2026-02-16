Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании детей в Лянторе

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании детей в Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следкома Югры.

Ранее с кровли хоккейного корта произошел сход снежных масс на пятерых детей. В результате 12-летний мальчик от полученных повреждений скончался, еще один ребенок госпитализирован.

В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаила Мокшина доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.