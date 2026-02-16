Полпред раздал поручения по подготовке к паводкам в регионах УрФО

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, главной темой стало безаварийное прохождение паводков в регионах УрФО.

Полпред отметил, что подготовка к паводковому периоду в субъектах уже началась. Прорабатываются вопросы организации предстоящих мероприятий и межведомственного взаимодействия. Так, в Курганской области с 9 февраля действует режим повышенной готовности к весеннему половодью.

"Особое внимание прошу уделить гидротехническим сооружениям: оценить их состояние и надежность, принять необходимые меры для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с этими объектами", - раздал поручения Артем Жога.

Напомним, в прошлом году паводок на Среднем Урале завершился в середине июня.