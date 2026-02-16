В Совфеде нашли причину нападений на школы

Более 90% нападений на школы были совершены подростками, состоявшими на учете с тяжелыми психическими расстройствами. Об этом заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

По ее словам, диагноз у них был такой, что позволял не ложиться в больницу, а оставаться дома. Но полиция не имела такой информации. Это и привело к трагедиям.

"Мы продумали алгоритм, не нарушая врачебную тайну, но внесли изменения в законодательство. Теперь такая информация поступает, и это позволяет профилактировать такие очень опасные ситуации", – рассказала Гумерова на канале "Россия 24".

По данным "Умскул", у современных подростков многолетнее сидение перед экраном привело к взрывному росту психических расстройств. Если в 2021 году только 0,02% подростков обращались к психологам, то в 2025 году - 2,38%, или в 119 раз больше. Такого не было никогда.