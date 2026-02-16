У главы южноуральского управления Роспотребнадзора нашли имущество на 400 миллионов

У арестованного начальника управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семёнова нашли имущество стоимостью более 400 млн руб.

В генпрокуратуре России сочли, что Семёнов на полученные коррупционным путём деньги покупал элитную недвижимость и дорогие автомобили. В частности, речь идёт о шести квартирах, трёх жилых домах, 18 земельных участках, 12 нежилых помещениях общей площадью 25 тыс. "квадратов" в Москве, Московской и Челябинской областях, а также 17 транспортных средствах. Генпрокуратура России направила в Курчатовский районный суд Челябинска иск об обращении имущества в доход государства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Семёнова подозревают в мошенничестве с использованием своего положения. По версии следствия, глава областного управления Роспотребнадзора действовал в интересах коммерческих организаций, принадлежащих его родственникам, и некоторых других предприятий, когда речь шла о плановых и внеплановых проверках. В деле есть и другие участники.