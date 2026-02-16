Светлана Иванова по итогам личного приема отметила, что тюменцы - активные "генераторы интересных и полезных для города идей"

16 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Тюменская область
Фото: duma.tyumen-city.ru

Светлана Иванова по итогам личного приема отметила, что тюменцы - активные "генераторы интересных и полезных для города идей"

В ходе личного приема председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова отметила, что тюменцы обращаются не только с проблемами, но и с креативными созидательными предложениями. Практически на каждой встрече с тюменцами можно услышать инициативы горожан, которые готовы вложить свои силы в проекты, призванные сделать город лучше, интереснее и гостеприимнее.

Так, начальник Штаба городского казачьего общества Павел Ерохин обратился к Председателю Тюменской городской Думы с предложением создать в областном центре историко-культурный комплекс «Тюменский острог».

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

По задумке активных тюменцев, предлагается сформировать не просто музей, а живое общественное пространство, в рамках которого появятся возможности сохранять и передавать молодежи казачьи традиции, проводить тематические фестивали, другие мероприятия, привлекающие в регион туристов. Разместить острог казаки-общественники предлагают в стороне Лесобазы, в районе улицы Казачьи Луга. И уже занимаются поисками земельного участка под проект.

Светлана Иванова высоко оценила презентацию проекта и предложила поддержку. А также рекомендовала обратиться к Альбине Селезневой, председателю Палаты представителей ТОС, которая хорошо представляет возможности этого городского района и имеет постоянную связь с жителями — четыре созыва подряд ее избирали депутатом Тюменской городской Думы.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Еще один пример гражданского неравнодушия на приеме у Светланы Ивановой показала жительница Тюмени Анастасия Ларчикова. Речь шла о подготовке к празднованию Международного дня защиты детей. Анастасия рассказала о предложениям по насыщенной программе для юных тюменцев. И обозначила просьбу по поиску подходящей городской площадки. Анастасия оперативно получила консультации - ей были предоставлены контакты ответственных специалистов профильных департаментов Администрации города, с которыми можно решить вопрос.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

"Эти случаи наглядно показывают, что тюменцы не ждут инициативы исключительно «сверху». Они сами являются генераторами интересных и полезных для города идей. Задача депутатов и муниципальных служб — услышать эти предложения, поддержать их и помочь в реализации. Ведь именно так, в партнерстве власти и жителей, создается по-настоящему комфортная социальная среда", — отметила Светлана Иванова.

Теги: светлана иванова, личный прием граждан, тюменская городская дума,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети