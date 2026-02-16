Светлана Иванова по итогам личного приема отметила, что тюменцы - активные "генераторы интересных и полезных для города идей"

В ходе личного приема председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова отметила, что тюменцы обращаются не только с проблемами, но и с креативными созидательными предложениями. Практически на каждой встрече с тюменцами можно услышать инициативы горожан, которые готовы вложить свои силы в проекты, призванные сделать город лучше, интереснее и гостеприимнее.

Так, начальник Штаба городского казачьего общества Павел Ерохин обратился к Председателю Тюменской городской Думы с предложением создать в областном центре историко-культурный комплекс «Тюменский острог».

По задумке активных тюменцев, предлагается сформировать не просто музей, а живое общественное пространство, в рамках которого появятся возможности сохранять и передавать молодежи казачьи традиции, проводить тематические фестивали, другие мероприятия, привлекающие в регион туристов. Разместить острог казаки-общественники предлагают в стороне Лесобазы, в районе улицы Казачьи Луга. И уже занимаются поисками земельного участка под проект.

Светлана Иванова высоко оценила презентацию проекта и предложила поддержку. А также рекомендовала обратиться к Альбине Селезневой, председателю Палаты представителей ТОС, которая хорошо представляет возможности этого городского района и имеет постоянную связь с жителями — четыре созыва подряд ее избирали депутатом Тюменской городской Думы.

Еще один пример гражданского неравнодушия на приеме у Светланы Ивановой показала жительница Тюмени Анастасия Ларчикова. Речь шла о подготовке к празднованию Международного дня защиты детей. Анастасия рассказала о предложениям по насыщенной программе для юных тюменцев. И обозначила просьбу по поиску подходящей городской площадки. Анастасия оперативно получила консультации - ей были предоставлены контакты ответственных специалистов профильных департаментов Администрации города, с которыми можно решить вопрос.

"Эти случаи наглядно показывают, что тюменцы не ждут инициативы исключительно «сверху». Они сами являются генераторами интересных и полезных для города идей. Задача депутатов и муниципальных служб — услышать эти предложения, поддержать их и помочь в реализации. Ведь именно так, в партнерстве власти и жителей, создается по-настоящему комфортная социальная среда", — отметила Светлана Иванова.