На Wildberries теперь можно забронировать жильё

Маркетплейс Wildberries начал тестировать онлайн-бронирование квартир в новостройках. В разделе "WB Новостройки" в тестовом режиме появилась опция платного бронирования квартир, реализованная при поддержке платформы Сделка.рф.

Пока пользователи могут забронировать квартиру в 15 крупных городах России. Позже такой функционал станет доступен всем партнерам, а география предложений квартир, которые можно забронировать, расширится.

Чтобы зарезервировать понравившуюся квартиру, пользователь должен заполнить свои данные для брони и оплатить услугу, стоимость которой будет указана в карточке. Далее заявка направляется партнеру – платформе Сделка.рф, который непосредственно осуществляет бронирование лота у застройщика.

После одобрения девелопером, которое занимает до 24 часов, пользователь получит уведомление. Система автоматически фиксирует выбранную планировку, этаж и цену на 12 дней. За это время покупатель может спокойно подготовить документы или оформить ипотеку, будучи уверенным, что лот не уйдет другому покупателю, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.