Чичваркин* заочно получил в России девять лет колонии

В Москве суд вынес заочный приговор бизнесмену Евгению Чичваркину*.

Он получил девять лет колонии общего режима. Об этом сообщила прокуратура Москвы. Наказан он за то, что в июле 2024 г., находясь за пределами Российской Федерации, опубликовал в одной из соцсетей фейковую информацию о действиях армии России в зоне специальной военной операции. Кроме того, по данным следствия, в апреле 2025 г. Чичваркин* опубликовал в одном из видеохостингов видеоролик и текстовые комментарии к нему, не сопроводив их информацией о том, что он является инагентом.

Чичваркин*, бывший совладелец компании "Евросеть", в 2008 г. бежал в Великобританию.

* признан в РФ иноагентом