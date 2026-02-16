16 Февраля 2026
Фото: Reuters/Carlos Barria

Речь госсекретаря США стала холодным душем для Украины и ЕС

Речь госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности стала холодным душем для Киева и во многом для ЕС, пишут практически все западные СМИ.
Отмечается важная деталь: во время своего выступления Рубио лишь однажды вообще упомянул Украину, причем только для того, чтобы подчеркнуть американское лидерство в вопросе переговоров России и Украины. Это говорит о том, что Вашингтон не воспринимает военный конфликт и поддержку киевского режима как что-то особенно важное для себя. Для США это лишь один из многих мировых вопросов, в то время как ранее в Белом доме заверяли в полной поддержке и что США с Украиной в одной лодке. Теперь же нет никаких заявлений о поддержке "столько, сколько потребуется", об угрозе демократии, якобы исходящей от России, и т.п.

Еще один показательный момент: накануне своего выступления Рубио отменил запланированную встречу с европейскими лидерами по Украине. То есть США не считают такую встречу важной для себя. Как отметил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, Рубио просто предпочел этой встрече другую - с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который является голосом разума в ЕС. Ирландский экономист Филип Пилкингтон считает, что отказ Рубио от встречи с лидерами европейских стран показал безрадостное положение Европы. Правда, Рубио встретился с Зеленским, но после встречи последний ничего не сказал о заверениях или гарантиях со стороны США, как это было при прежней администрации.

Как пишет Financial Times, в ЕС тоже восприняли речь Рубио как если не враждебную к Европе, то далеко не дружественную. Один из европейских чиновников сказал, что США открыто показывают, что новые отношения США и ЕС будут иными, а прежнего единства уже не будет. Тон Рубио был несколько мягче, чем президента Дональда Трампа или вице-президента Джея Ди Вэнса на прошлогодней конференции, но тем это и тревожнее, ведь по существу Рубио лишь более дипломатично подтвердил ужесточение позиции США. Он четко заявил, что США нужны такие союзники, которые смогут защитить себя сами. Это не тот посыл, которого ждали в Европе, признал чиновник из Германии.

Рубио снова говорил о проблеме массовой миграции, которая может уничтожить Европу, что вызвало недовольство европейцев, отмечает The New York Times.

Французское издание Le Monde полагает, что Вашингтон просто играет с Европой в доброго и злого полицейского: злой - это Трамп, а добрый - Рубио. На самом деле отношение США к Европе изменилось принципиально.

Украинское издание "Страна", анализируя заявления европейских политиков, выделяет в них три главных момента: Трамп - враг Европы, Россия - враг Европы, а мир на Украине опасен. Но это несет риски и для Европы, которая вынуждена противостоять России и США, поэтому перспективы ЕС туманны, а европолитики в растерянности.

