16 Февраля 2026
Фото: кремль

Зеленский снова оскорбил Орбана, тот не стал молчать

Зеленский снова публично высказался в негативном ключе о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, причем сделал это в еще более оскорбительнй манере, чем прежде. Заявление прозвучало на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Он назвал Орбана по имени.
"Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта", – заявил киевский главарь, намекая на ввод советских войск в Венгрию в 1956 году (многие историки отмечают, что в Венгрии произошел фашистский мятеж по сценарию цветной революции).

При этом Зеленский оскорбил Орбана дважды за день. Во время церемонии вручения премии имени фон Кляйста он обратился к лидерам стран со словами благодарности за его поддержку, упомянув и главу венгерского правительства, "который как будто забыл о значении слова стыд". Он призвал не становиться таким, как Орбан.

В январе 2026 года он заявил, что Орбан "живет на деньги Европы", но "пытается продавать европейские интересы", поэтому "заслуживает подзатыльника".

В этот раз Орбан ответил с таким же достоинством, как и в прошлый. Он поблагодарил Зеленского "за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в ЕС", которая только поможет венграм все понять.

"Однако вы кое-что неправильно понимаете: эта дискуссия не обо мне и не о вас. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом ЕС", – написал Орбан на своей странице.

Недавно он назвал киевский режим врагом Венгрии из-за требований отказаться от российских энергоресурсов. Подрывая свою экономику стремлением воевать против России, Киев хочет подорвать и экономику Венгрии, отметил премьер Венгрии.

Публичные атаки на Орбана со стороны Зеленского происходят все чаще накануне парламентских выборов в Венгрии, которые намечены на 12 апреля 2026 года. Зеленский не скрывает, что очень рассчитывает на поражение Орбана и приход к власти сторонников Украины и военного противостояния с Россией. По опросам, это весьма вероятно. Орбан говорит, что правительство видит попытки Киева вмешиваться в предвыборный процесс, чтобы сменить власть в Венгрии. Но венгры не хотят состоять в одном союзе с такой страной, как Украина, и не быть связанной с нею ни в экономическом плане через ЕС, ни в военном - через НАТО. Это нестабильное государство, с которым неизвестно что будет завтра, подчеркивает венгерский премьер.

Теги: зеленский, орбан, украиа, венгрия


