Нетаньяху сообщил, на каких условиях Израиль заключит сделку с Ираном

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал условия, при которых может быть заключена сделка с Ираном.

Политик привёл четыре условия: вывоз всего обогащенного урана из Ирана, демонтаж всех возможностей по обогащению урана в будущем, решение вопроса баллистических ракет, остановка и демонтаж оси террора, которую построил Иран, пишет РИА Новости.

Ирано-израильский конфликт продемонстрировал успешные молниеносные тактики с обеих сторон. Израиль уничтожил часть объектов иранской ПВО, использовал продвинутые ударные скрытые системы, размещённые на транспортных средствах, ракеты Израиля смогли залететь практически в форточку и поразить иранских военачальников. Иран в ответ бил ракетами, которые запутали систему израильской ПВО.