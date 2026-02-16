В Госдуме предложили на два года ввести мораторий на повышение платы за услуги ЖКХ

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о моратории до 1 марта 2028 года на повышение платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к проекту говорится, что Жилищный кодекс предусматривает повышение платы за коммунальные услуги не выше предельных (максимальных) индексов, значения которых существенно различаются в зависимости от субъекта РФ. Если инициативу одобрят, повышение платы в пределах индексов осуществляться не будет.

"Это позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить нагрузку на граждан и экономику, даст людям возможность спокойно планировать свои расходы на несколько лет вперед, не опасаясь изменений", - сказал один из авторов проекта, депутат Госдумы Юрий Афонин.

Как сообщалось, ФАС начала масштабную проверку тарифных решений после жалоб граждан и публикаций о резком увеличении сумм в квитанциях. Поводом стали начисления, которые, по словам потребителей, значительно превысили ориентиры, озвученные на федеральном уровне, где рост оценивался всего в 1,7%. Так, в некоторых регионах сумма за ЖКУ выросла более чем на 50%. Под проверку попали территории с наиболее резонансной динамикой — от северных регионов УрФО до Дальнего Востока и Северо-Запада.