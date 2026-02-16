Хабаровск в региональных лидерах по уровню Оценки регулирующего воздействия (ОРВ)

По итогам 2025 года «высший» уровень качества оценки регулирующего воздействия (ОРВ) был присвоен Хабаровску.

Минэкономразвития Хабаровского края третий год подряд составляет рейтинг ОРВ по итогам экспертизы в муниципальных образованиях региона как индикатора, способствующего улучшению инвестиционного климата. Рейтинг строится на основе таких показателей, как своевременность и системность проведения ОРВ, качество анализа, учет мнений экспертного сообщества, а также прозрачность и открытость самого механизма.

«Рейтинг ОРВ служит стимулом для органов местного самоуправления к внедрению лучших практик, обмену опытом и постоянному совершенствованию. Высокую оценку получают муниципалитеты, которые проводят качественный анализ, в том числе с использованием альтернативных вариантов решения проблем и финансовой оценки выгод и издержек бизнеса, а также активно вовлекают представителей бизнеса в процесс разработки и обсуждения нормативных актов», — отметили в минэкономразвития края.

В рамках рейтинга в номинации «Нормативное правовое закрепление проведения ОРВ и экспертизы (ОФВ)» первые позиции заняли Хабаровск, Комсомольск‑на‑Амуре, Амурский, Верхнебуреинский, Советско‑Гаванский, Хабаровский районы, Солнечный округ. В блоке «Механизм проведения ОРВ и экспертизы (ОФВ)» - Хабаровск, Комсомольск‑на‑Амуре, Амурский, Советско‑Гаванский, Солнечный и Ульчский районы (округа). По направлению «Информационно‑методическое и организационное сопровождение» лидерами стали Хабаровск, Комсомольск‑на‑Амуре, Верхнебуреинский, Советско‑Гаванский и Ульчский районы (округа).

Как поясняют специалисты минэкономразвития края, через фильтр ОРВ прошли более 400 проектов нормативных актов и около 40 действующих муниципальных актов. Благодаря проведённой экспертизе в 12 проектах и 10 актах были исключены избыточные требования, создававшие барьеры для бизнеса. При этом почти 70% отрицательных заключений по результатам оценки были доработаны с учётом поступивших замечаний и предложений.