В Великобритании в этом году запретят использование соцсетей детьми до 16 лет

Власти Великобритании наперебой стремятся ввести запрет на использование соцсетей детьми до 16 лет. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что намерен ускорить процесс, чтобы запрет начал действовать уже этим летом. При этом противостоящие ему в парламенте депутаты-лейбористы настаивают на немедленном введении запрета.

Британские СМИ пишут, что тема запрета соцсетей для детей – удобный повод для властей переключить внимание со скандала, связанного с замешанными в деле педофила Эпштейна высокопоставленными британскими политиками.

"Как отец двоих подростков, я знаю, с какими трудностями и опасениями сталкиваются родители, заботясь о безопасности своих детей в интернете. Технологии развиваются очень быстро, и закон должен идти в ногу со временем. Сегодня мы закрываем лазейки, которые подвергают детей риску, и закладываем основу для дальнейших действий", - цитирует Telegraph Стармера.

Сообщается, что правительство намерено обсудить с технологическими компаниями использование функций, "вызывающих привыкание". Также рассматриваются варианты ограничения для детей использования средств обхода блокировки. Кроме того, обсуждается запрет на использование детьми чат-ботов нейросетей.

Для нарушителей предлагается вводить оборотные штрафы – до 10% их мирового оборота. В случае повторных нарушений – запрет на работу в Великобритании.

Пока запрет на использование соцсетей детьми до 16 лет ввели Австралия и Испания, Франция, Дания и Норвегия находятся в процедуре законодательных изменений, чтобы ввести запрет на соцсети для лиц младше 15 лет.