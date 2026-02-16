В Нефтеюганском районе в лобовом столкновении с КамАЗом погибли три человека, включая подростка

В Нефтеюганском районе произошло ДТП с летальным исходом, в результате которого погибли три человека, сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Югры.

Авария случилась 15 февраля 2026 года на 769 км автодороги "Тюмень — Ханты-Мансийск". Водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем Toyota, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗ.

В результате ДТП водитель и один пассажир Toyota погибли на месте происшествия. Еще один пассажир — несовершеннолетний 2011 года рождения — скончался в медицинском учреждении. Один пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.