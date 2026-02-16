Прокуратура проконтролирует строительство очистных сооружений в свердловском селе Щелкун

После вмешательства прокуратуры в свердловскоме селе Щелкун (Сысертский район) построят очистные сооружения. Реализацию проекта ведомство взяло на особый контроль, сообщает сообщество "Щит малой Родины".

Ранее на личном приеме у регионального прокурора Бориса Крылова жители села пожаловались на якобы искусственное затягивание муниципальными властями строительства. Ведомство провели проверку, по итогу которой руководитель МУП ЖКХ "Южное" был привлечен к административной ответственности. После этого - 14 января текущего года МУП направило заявление о выдачи лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обеззараживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности.

Помимо этого, прокуратура также внесла представления в адрес администрации Сысертского муниципального округа, после чего орган местного самоуправления разработал проект строительства очистных сооружений в Щелкуне.

Также в адрес думы СМО была направлена информация о необходимости выделения дополнительного финансирования в целях реализации проекта.

Участники сообщества поблагодарили межрайонную прокуратуру и отдельно прокурора Крылова за проделанную работу.