16 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Апелляцию по делу екатеринбургского депутата Чачина рассмотрят в марте

Стала известна дата рассмотрения апелляции по делу депутата Екатеринбургской городской думы от "Единой России" Виталия Чачина.

Парламентарию вменяли пункт "а" части 2 статьи 178 УК РФ "Ограничение конкуренции, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Сообщалось, что речь идет о создании картельного сговора при госзакупках на капитальный ремонт моста через Урал в Челябинской области, а также еще двух объектов в Челябинской и Тульской областях.

В конце 2025 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга огласил решение. Чачина признали невиновным и оправдали в связи с отсутствием состава преступления. После этого прокуратура подала апелляционную жалобу, не согласившись с вердиктом суда.

Виталий Чачин в суде(2025)|Фото: Накануне.RU

Как сообщается в электронной картотеке Свердловского областного суда, дело Виталия Чачина поступило к ним на прошлой неделе. Оно уже передано судье. Рассмотрение апелляции назначено на 5 марта.

Еще до вынесения приговора Чачин выступал с обращением и попросил не делать из него отрицательного героя.

Теги: Чачин, дело, апелляция, депутат


