15 Февраля 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: Следственный комитет РФ

СКР возбудил уголовное дело после гибели двух детей под снегом в Свердловской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как при обвале снега на горке в селе Сылва в Свердловской области погибли двое детей.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). <…> Устанавливаются конкретные должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности нахождения граждан на указанном открытом участке местности, где произошёл сход снежной массы. Выясняется, вёлся ли мониторинг опасной зоны, и почему дети оказались на этом участке одни, без присмотра взрослых. Устанавливается, принимались ли меры для предотвращения трагедии местными властями", - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ЧП произошло на горе Соколиной. Дети 8 и 9 лет катались на тюбинге без присмотра взрослых. В какой-то момент неожиданно сошла лавина.

"Родители одного из малышей забили тревогу и отправились на поиски, когда вышло время прогулки, а дети не вернулись. Когда мальчиков извлекли из под снежного завала, прибывшая скорая пыталась их спасти, но, к большому сожалению, положительного результата это не дало. Отцом одного из погибших является машинист РЖД, а второго ребёнка его мама буквально накануне привезла из Екатеринбурга погостить к бабушке. Искренние соболезнования родным погибших детей", - отметил полковник Горелых.

Теги: скр, уголовное дело, сход снега


Ранее 15.02.2026 15:29 Мск На Среднем Урале двое детей погибли под снегом, сошедшим с горки

