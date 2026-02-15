"Никакого умысла не было": что известно о нападении в челябинском храме

Стали известны подробности нападения молодого человека с ножом на прихожан челябинской церкви.

В результате нападения пострадали две женщины – 74-летняя прихожанка и 53-летняя сестра-послушница. Обеих госпитализировали, одну из пострадавших прооперировали.

В МВД сообщили, что нападавшим был 25-летний молодой человек, который также присутствовал на утренней службе в храме иконы Божией матери "Нечаянная радость" на улице Воровского. В полиции также уточнили, что нападавший состоит на учете в "специализированном медицинском учреждении".

Молодой человек пришел на утреннюю службу в храм, где работает его мать. Во время богослужения он стоял рядом с 74-летней пенсионеркой, которая, по словам очевидцев, сделала ему ряд замечаний, что он постоянно что-то бормочет, не снимает рюкзак и мешает проведению службы. Мужчина вышел из храма, вернулся через несколько минут с ножом и дважды ударил женщину. Под удар попала и стоявшая рядом сестра-послушница, пишет Shot.

Нападавшего задержали, он находится на допросе. Возбуждено уголовное дело по двум статьям, решается вопрос о выборе меры пресечения.

Между тем, в челябинской епархии Московского патриархата, к которой относится приход, заявили, что во всём уже разобрались. "Выеденного яйца дело не стоит. Это просто происшествие. К сожалению, человек оказался психически больным, душевнобольным. Никакого умысла там не было, никакого террористического акта или чего-то ещё. Просто психически больной человек себя проявил", - цитирует издание "Подъем" представителя епархии.