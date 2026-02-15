Жителям Костромской области стали доступны услуги телемедицины через мессенджер MAX

15 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Здравоохранение Костромская область
Фото: Накануне.RU

Жителям Костромской области стали доступны услуги телемедицины через мессенджер MAX

Осуществление новой медицинской услуги дает возможность жителям Костромской области получать консультации врачей дистанционно. Губернатор Сергей Ситников одним из направлений развития сферы здравоохранения региона определяет создание условий для оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением современного оборудования и новых технологий.

(2025)|Фото: adm44.ru

На данный момент медучреждения региона приступили к активному использованию мессенджера MAX для оказания телемедицинских услуг. На базе поликлиник №1 города Костромы запущен пилотный проект, в рамках которого организована работа специализированной системы. Теперь есть возможность безопасного дистанционного взаимодействия врачей с пациентами. Внедрение этой технологии позволяет сократить время ожидания приёма, повысить доступность медицинской помощи.

Чтобы получить консультацию достаточно после первичного очного осмотра врачом провести запись через региональный интернет-портал «Регистратура44» в разделе «Телемедицинская консультация». Запись может сделать и сам пациент, и лечащий врач непосредственно в ходе приема.

Мессенджер Max(2025)|Фото: Накануне.RU

Далее уведомление о дате, времени и с прямой ссылкой для видеовызов поступит в мессенджер MAX. В ходе телемедицинского приема врач оценит состояние пациента, динамику выздоровления, проконтролирует самочувствие и при необходимости даст рекомендации по корректировке схемы лечения. Если состояние пациента демонстрирует отрицательную динамику, то в этот же день будет организован дополнительный очный осмотр.

Сейчас такая система применяется в отделении неотложной помощи для динамического наблюдения за состоянием пациентов, коррекции схемы лечения, проведения повторных и профилактических консультаций, для разъяснения результатов анализов и обследований. В перспективе к работе на платформе планируется привлечь и медиков- узких специалистов.

«Внедрение системы в MAX в поликлиники - это значительный шаг в цифровизации здравоохранения. Технология стала эффективным инструментом как для врачей, так и для пациентов. Она позволяет исключить лишние визиты в поликлинику, минимизировать контакты между пациентами, что является важной профилактической мерой. Мы уже видим положительный эффект и можем оперативнее отслеживать динамику состояния пациентов», - отметила заведующая поликлиникой №1 города Костромы Светлана Кирпичёва.

Теги: телемедицинские услуги, сергей ситников, MAX, врач


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети