Жителям Костромской области стали доступны услуги телемедицины через мессенджер MAX

Осуществление новой медицинской услуги дает возможность жителям Костромской области получать консультации врачей дистанционно. Губернатор Сергей Ситников одним из направлений развития сферы здравоохранения региона определяет создание условий для оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением современного оборудования и новых технологий.

На данный момент медучреждения региона приступили к активному использованию мессенджера MAX для оказания телемедицинских услуг. На базе поликлиник №1 города Костромы запущен пилотный проект, в рамках которого организована работа специализированной системы. Теперь есть возможность безопасного дистанционного взаимодействия врачей с пациентами. Внедрение этой технологии позволяет сократить время ожидания приёма, повысить доступность медицинской помощи.

Чтобы получить консультацию достаточно после первичного очного осмотра врачом провести запись через региональный интернет-портал «Регистратура44» в разделе «Телемедицинская консультация». Запись может сделать и сам пациент, и лечащий врач непосредственно в ходе приема.

Далее уведомление о дате, времени и с прямой ссылкой для видеовызов поступит в мессенджер MAX. В ходе телемедицинского приема врач оценит состояние пациента, динамику выздоровления, проконтролирует самочувствие и при необходимости даст рекомендации по корректировке схемы лечения. Если состояние пациента демонстрирует отрицательную динамику, то в этот же день будет организован дополнительный очный осмотр.

Сейчас такая система применяется в отделении неотложной помощи для динамического наблюдения за состоянием пациентов, коррекции схемы лечения, проведения повторных и профилактических консультаций, для разъяснения результатов анализов и обследований. В перспективе к работе на платформе планируется привлечь и медиков- узких специалистов.

«Внедрение системы в MAX в поликлиники - это значительный шаг в цифровизации здравоохранения. Технология стала эффективным инструментом как для врачей, так и для пациентов. Она позволяет исключить лишние визиты в поликлинику, минимизировать контакты между пациентами, что является важной профилактической мерой. Мы уже видим положительный эффект и можем оперативнее отслеживать динамику состояния пациентов», - отметила заведующая поликлиникой №1 города Костромы Светлана Кирпичёва.