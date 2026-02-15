В России могут обязать повторно сдавать теорию, если не сдал вождение на экзамене в ГАИ

В России могут измениться правила сдачи экзамена на автомобильные права. Кандидатов могут обязать повторно пересдавать теоретическую часть, если они провалят практику и в течение полугода не смогут пересдать ее.

"Сейчас дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен в шестимесячный срок со дня сдачи теоретического экзамена. После этого проект передадут в правительство", - цитирует ТАСС неназванный источник.

Предполагается, что сдавать теорию повторно кандидат должен будет в течение 30 дней после истечения того самого полугода, что отводится на пересдачу практического вождения.