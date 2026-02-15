Предложение Германии об использовании 90 млрд евро из замороженных российских активов не поддержали

Западные партнеры не поддержали предложение Германии об использовании более 90 млрд евро замороженных европейских активов для дальнейших закупок вооружений у США. Предложение было неофициально озвучено на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Spiegel.

Против идеи выступает, например, Франция – ее лидер Эммануэль Макрон считает, что российские деньги надо использовать для закупки вооружений в Европе.

И все вместе эти планы разбиваются о нежелании Бельгии и ряда других стран Европы ввязываться в сомнительное с юридической точки зрения использование российских денег. В Бельгии хранится большая часть замороженных российских активов.

Ранее СМИ писали, что желание Германии использовать замороженные активы РФ связаны с опасениями, что в противном случае ФРГ возьмет на себя большую часть расходов на поставку военной техники Украине.