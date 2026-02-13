В Петербурге суд отправил под домашний арест подростка, обвиняемого в поджоге АЗС по статье о теракте

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему, обвиняемому в содействии террористической деятельности после поджога автозаправочной станции, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судов города.

Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу подростка, обвиняемого по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Следователи настаивали на аресте, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, избрав фигуранту домашний арест — до 11 апреля 2026 года.

По версии следствия, 12 февраля подросток с целью дестабилизации деятельности органов власти совершил поджог топливораздаточной колонки на АЗС "Татнефть". В тот же день он был задержан. Ему предъявлено обвинение, вину подросток признал частично.