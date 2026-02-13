Рыськов заявил о намерении дойти до Верховного суда по спору с Филиппом Киркоровым

Предприниматель Глеб Рыськов намерен дойти до Верховного суда по земельному спору с певцом Филиппом Киркоровым.

Красногорский городской суд отказал Рыськову в иске к Киркорову, обжаловать решение он намерен в Московский областной суд.

"Дойду до Верховного суда", - приводят его слова РИА Новости.

Ранее Рыськов сообщал, что в иске он требует снять с кадастрового учета часть земли Киркорова и снести объекты, которые расположены на береговой полосе общего пользования.