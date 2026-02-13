Снегопады повлияли на цены – ЦБ

Обильные снегопады этой зимы отразились на ценах. "Погода, конечно, сильно влияет – ее колебания влияют на цены на продовольствие. Отопление теплиц, например, переносится в цены быстро. С другой стороны, много снега – хорошо для урожая. К сожалению, такие колебания неизбежны", - сказала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Она отметила, что если денежно-кредитная политика справляется с обеспечением низкой инфляции, то такие "погодные" колебания из года в год не будут приводить к систематическому росту цен. "Возьмем картофель: в последние пять лет были годы, когда он рос в цене на 90%, были периоды, когда цены снижались. А в целом стоимость картофеля за этот период выросла ниже среднего индекса инфляции", - прокомментировала глава ЦБ.