Финансовое состояние крупных застройщиков стабильно – Набиуллина

Несмотря на обращение одного из крупнейших застройщиков страны – ГК "Самолет" – за господдержкой, в целом состояние строительной отрасли и крупных игроков является стабильным, Центральный банк России отслеживает их финансовое положение, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Есть проблемы у отдельных компаний, но это проблема набранных в предыдущие периоды долгов, а не тренд в отрасли", - отметила Набиуллина.

Она добавила, что продажи жилья растут, хоть и не большими темпами. "Дольщики защищены счетами эскроу. А банки заинтересованы в том, чтобы жилье было достроено", - отметила глава ЦБ. Она добавила, что вопрос возможного финансового оздоровления крупных компаний – "это полностью компетенция правительства".

На прошлой неделе стало известно, что ГК "Самолет" обратилась в правительство с просьбой о предоставлении льготного госкредита или другого стабилизационного инструмента на сумму 50 млрд руб. сроком на три года.