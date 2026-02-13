"Почта России" скорректирует тарифы

С 1 марта "Почта России" скорректирует тарифы. Решение направлено на долгосрочную стабилизацию работы национального почтового оператора, и подготовлено ФАС России.

Рост тарифов на почтовые услуги долго существенно отставал от фактической инфляции. Это привело к дисбалансу между ростом операционных затрат предприятия и уровнем доходов от регулируемых видов деятельности. Согласованный ФАС России уровень тарифов позволит компенсировать эффект от недоиндексации прошлых лет.

С 1 марта новый тариф на пересылку простого письма весом до 20 г составит 48 руб., заказного письма весом до 20 г – 97 руб., письма с объявленной ценностью до 20 г – 215 руб. Новый тариф на пересылку простой бандероли весом до 100 г составит 100 руб., заказной бандероли весом до 100 г – 155 руб., сообщает Минцифры.