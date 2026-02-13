ИИ могут формально ограничить в социально значимых сферах

В России планируется законодательно закрепить решающую роль человека при принятии решений с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в образовании, медицине, юриспруденции и общественной безопасности. Такой законопроект разрабатывают в Минцифры.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего ИИ, отмечают, что цена ошибки в медицине или судопроизводстве слишком высока, поэтому нужно закрепить в законе ответственность человека. Сейчас такого требования нет, поэтому происходит размывание ответственности, говорит член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Недавно стало известно, что используемый в медицине ИИ может наносить вред пациентам. По меньшей мере 10 человек получили травмы за последние четыре года. Во время операций на головах навигационная система TruDi давала хирургам неверную информацию о местоположении инструментов. Другие эксперты приводят прочие аргументы в пользу того, что ответственность должен нести человек, пишут "Известия".

С этим полностью согласен президент РФ Владимир Путин. Но специалист по ИИ член СПЧ Игорь Ашманов уверен, что само внедрение ИИ в медицину и прочие сферы, даже при условии формального закрепления ответственности, быстро приведет к деградации кадров, потому что в условиях нынешей политики массового внедрения ИИ под предлогом прогрессивности люди будут просто соглашаться с решением ИИ. Уже сейчас некоторые депутаты и сенаторы генерируют законопроекты через ChatGPT, говорит Ашманов.