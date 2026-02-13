Для Чичваркина* запросили девять лет

Озвучена мера наказания, которую гособвинение запросило для бизнесмена Евгения Чичваркина*.

Он проходит по делу об "армейских фейках" и уклонении от обязанностей иноагента. Для Чичваркина* запросили девять лет колонии общего режима заочно, пишет ТАСС.

Чичваркин, бывший совладелец компании "Евросеть", в 2008 г. бежал в Великобританию. В январе 2009 г. ему заочно предъявили обвинение в похищении бывшего экспедитора "Евросети" Андрея Власкина. В 2011 г. с Чичваркина* сняли обвинение. В Россию он обещал вернуться, только когда сменится действующий политический режим.

* признан в РФ иноагентом