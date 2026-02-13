13 Февраля 2026
Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: nso.ru

В мэрии Перми задумались о централизации системы питания в образовательных учреждениях

В детском саду № 394 Перми, где были зафиксированы случаи острой кишечной инфекции у воспитанников, заменен подрядчик, отвечавший за питание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Эдуард Соснин, передает корреспондент Накануне.RU.

Мэр взял ситуацию под личный контроль, отметив, что после поступления сигналов меры были приняты незамедлительно. По его словам, новых случаев заболеваний среди детей на данный момент не зафиксировано.

"Самое важное для нас — здоровье и безопасность наших малышей", — подчеркнул градоначальник.

Соснин также сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о централизации системы питания в образовательных учреждениях для повышения качества услуг и минимизации рисков в будущем. Заключаются годовые контракты с поставщиками, в которых четко прописаны требования. В случае нарушений или несоответствий договор будет моментально расторгаться.

Теги: детский сад, отравление, дети


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.02.2026 14:14 Мск В Перми госпитализировали семерых детей, отравившихся в детском саду
Ранее 11.02.2026 12:41 Мск Прокуратура Прикамья устанавливает обстоятельства отравления детей в Перми
Ранее 11.02.2026 10:20 Мск В пермском детском саду произошла вспышка кишечной инфекции

