В мэрии Перми задумались о централизации системы питания в образовательных учреждениях

В детском саду № 394 Перми, где были зафиксированы случаи острой кишечной инфекции у воспитанников, заменен подрядчик, отвечавший за питание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Эдуард Соснин, передает корреспондент Накануне.RU.

Мэр взял ситуацию под личный контроль, отметив, что после поступления сигналов меры были приняты незамедлительно. По его словам, новых случаев заболеваний среди детей на данный момент не зафиксировано.

"Самое важное для нас — здоровье и безопасность наших малышей", — подчеркнул градоначальник.

Соснин также сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о централизации системы питания в образовательных учреждениях для повышения качества услуг и минимизации рисков в будущем. Заключаются годовые контракты с поставщиками, в которых четко прописаны требования. В случае нарушений или несоответствий договор будет моментально расторгаться.