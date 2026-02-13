В Нижневартовске производитель бесплатно заменит "спорные" игровые панели в Парке Победы

Компания-производитель игрового оборудования заявила о готовности бесплатно и в сжатые сроки заменить элементы детской площадки в Парке Победы Нижневартовска, дизайн которых вызвал вопросы у общественности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В официальном заявлении производитель подчеркнул, что в своей деятельности руководствуется принципами уважения к стране, ее истории и культурным ценностям, особо отметив значимость объектов, размещаемых в публичных пространствах и местах памяти.

Представители компании категорически опровергли предположения о наличии в дизайне игрового оборудования какого-либо политического или пропагандистского подтекста, пояснив, что концепция разрабатывалась исключительно в рамках творческо-развивающей парадигмы для стимулирования фантазии детей.

Разделяя обеспокоенность граждан и понимая важность сохранения чистоты символического пространства для патриотического воспитания, производитель принял решение в кратчайшие сроки бесплатно заменить вызвавшие вопросы игровые панели на новые. Дизайн новых элементов будет разработан в максимально нейтральной стилистике, полностью исключающей двусмысленные трактовки.

Ранее в Нижневартовске разгорелся скандал - на одной из панелей детского игрового комплекса изобразили Храм Василия Блаженного, "сняв" с него православные кресты. Кроме того, горожане заметили "технику НАТО" на рисунке. Производитель "Скиф ПРО" назвал это "фантазиями" и заявил, что изображена российская военная техника, однако для спокойствия горожан рисунок будет исправлен.