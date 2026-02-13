На Урале задержали мужчину, который 23 года был в федеральном розыске

На Среднем Урале задержали мужчину, который находился в федеральном розыске более 20 лет.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, еще в 2003 году Полевским городским судом уралец был осужден по статье УК РФ "Кража группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Преступление было совершено на одном из заводов Полевского: трое сообщников похитили цветной металл на сумму более 700 тысяч рублей. Суд назначил одному из фигурантов 7 лет лишения свободы, однако на оглашение приговора тот не явился.

Супруга мужчины обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его исчезновении. По ее словам, муж ушел на рыбалку и не вернулся. В итоге он был объявлен в розыск как без вести пропавший.

И вот спустя 23 года выяснилось, что уралец жив. Сотрудникам ГУФСИН удалось установить его местонахождение: мужчину "взяли" в городе Березовский. В настоящее время он задержан и теперь ему предстоит отбыть свой срок.

Как отметили в ГУФСИН, до 2000 года разыскиваемый сам служил в органах внутренних дел инспектором ДПС.