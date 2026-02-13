Свердловские власти потратят 868 миллионов на системы видео- и фотофиксации нарушений ПДД

Власти Среднего Урала собираются закупить более тысячи комплексов технических средств автоматической фотовидеофиксации. ТСАФ будут фиксировать дорожное движение и автомобили с признаками нарушения ПДД. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Стоимость контракта составляет 868 млн рублей. Исполнитель должен будет поставить и установить комплексы, отслеживать движение транспорта и предоставлять полученную информацию заказчику.

Подать заявку можно до 3 марта текущего года.