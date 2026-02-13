СМИ: Сертификаты соответствия Lamoda на ввоз товаров Adidas аннулированы

Сертификаты соответствия маркетплейса Lamoda на ввоз продукции Adidas аннулированы Росаккредитацией. В компании заявили, что ограничения коснулись "минимальной части объема ввозимой партии", передает "Коммерсант".

Ранее Mash сообщал, что приостановить действие разрешительных документов потребовала таможня. РБК сообщает, что ограничение коснулось и товаров Nike.

В Lamoda заявили, что основная часть разрешительной документации выпускается в России, поэтому ограничения затронули не всю продукцию.