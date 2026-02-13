ЦБ снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%

Банк России снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%.

Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились.

Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение. Денежно-кредитные условия смягчились, но остаются жёсткими, сообщает пресс-служба ЦБ.