13 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: фонд святой Екатерины

Возведенная при помощи Фонда святой Екатерины Свято-Елисаветинская обитель милосердия отметит год работы

Свято-Елисаветинская обитель милосердия готовится к большому празднику. Скоро исполнится год, как Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений освятил новый хоспис на берегу Шарташа. 

Обитель — место спасения и спокойствия для тех, кто из-за неизлечимых болезней и тяжелых травм потерял способность к самостоятельной жизни. Здесь десятки сестер и братьев несут свое служение Господу Богу и круглосуточно помогают подопечным. 

(2026)|Фото: фонд святой Екатерины

Здание хосписа поражает своим уровнем и масштабом — просторные комнаты, большие окна, все необходимое: от регулируемых кроватей до кислородного оборудования, масштабная трапезная, зал ЛФК и даже соляная комната. Строительство обители площадью около 4000 кв.м. взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины. 

(2026)|Фото: фонд святой Екатерины

Особенность хосписа — это Владимиро-Елисаветинский храм, где будут проходить богослужения для подопечных, молебны, общение с духовником отцом Василием. Весь этот год внутри храма кипела работа по внутреннему убранству — готова вся отделка, и теперь братья и сестры ждут иконостас. Его готовят мастера Сергиева Посада в старинной русской технике басмы. Уже совсем скоро храм будет полностью готов, пройдет чин освящения и состоится первое праздничное богослужение. 

(2026)|Фото: фонд святой Екатерины

«Господь нам дает сейчас потрудиться, послужить, послужить нашим подопечным, которым это очень важно — они улыбаются, они здесь счастливы. И это самое большое чудо, которое происходит здесь каждый день. С самого начала, как мы переехали сюда, в это новое здание, и пока храм еще строился, мы сразу стали служить. Надеемся, что после Пасхи уже сможем служить здесь. И ждут этого и наши подопечные, и сестры, братья», — говорит сестра Маргарита. 

(2026)|Фото: фонд святой Екатерины

Напомним, что ранее Свято-Елисаветинская обитель милосердия находилась в полуразрушенном здании на улице Ереванской. Новое здание находится в закрытом пространстве в окружении соснового леса.

(2026)|Фото: фонд святой Екатерины

Теги: фонд святой екатерины, Свято-Елисаветинская обитель милосердия, митрополит евгений, хоспис


