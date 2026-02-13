Прокурор запросила для экс-главы курской Корпорации развития 9,5 лет

Гособвинитель запросила 9,5 лет лишения свободы для экс-гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, который является фигурантом уголовного дела о хищениях на строительстве фортификаций в регионе.

Также прокурор просит назначить ему штраф в сумме 10 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Для бывшего заместителя Лукина - Игоря Грабина – гособвинение запросило девять лет лишения свободы.

В январе в Ленинском райсуде Курска, который рассматривает дело о хищении 152,8 млн рублей во время строительства фортификационных сооружений, допросили бывшего вице-губернатора области Александра Дедова. Он отрицает свою причастность к организации хищения.

Ранее стало известно, что и Дедов, и экс-глава Курской области Алексей Смирнов заключили сделку со следствием по делу о растрате при строительстве фортификаций на границе с Украиной. Бывший глава региона и его экс-заместитель обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб государству по этому делу оценивается более чем в 1 млрд рублей.