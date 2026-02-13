В Перми осудили педофила за надругательство над детьми

В Перми мужчина получил 16 лет колонии особого режима за преступления против несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Пермскому краю.

Собранные следственным отделом по Орджоникидзевскому району Перми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому мужчине 1979 года рождения. Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенных лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также в развратных действиях в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

Следствием и судом установлено, что 20 сентября 2025 года в дневное время фигурант, находясь в лесном массиве в Орджоникидзевском районе Перми, совершил развратные действия в отношении одной несовершеннолетней. Позже он напал на другую ранее незнакомую девочку и, применяя насилие, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Потерпевшей удалось оказать злоумышленнику сопротивление и убежать. Личность фигуранта установили оперативные сотрудники полиции. На время расследования он содержался под стражей.

Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.