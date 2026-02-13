Педагог призвал жестоко наказывать классных руководителей после нападений в школах

После нападений в школах следует в первую очередь наказывать классных руководителей, причем "самым жестким образом". Так считает кандидат педагогических наук Николай Дерягин, который сказал об этом в эфире екатеринбурского телевидения "ОТВ".

Он согласен с тюремным заключением классных учителей, а то и с их расстрелом. Классные учителя должны вовремя увидеть агрессора и предотвратить нападение. Если нет — это их вина. На втором месте вина директора школы, на третьем — родителей, которых нужно штрафовать, уверен педагог.

Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер возмущен таким предложением, которое может предлагать "только неадекват".

"Вот это предложение вешать, стрелять — наверное, оно и говорит о сегодняшнем состоянии общества, воспитания и культуры", — сказал депутат.

Он отмечает, что бороться нужно с болезнью, а не с ее симптомами, а это означает воспитание детей с младых лет. Вегнер считает, что виноваты прежде всего родители, "это их жесткая степень ответственности". А в целом общество пожинает плоды того, что образование стало сферой услуг со вседозволенностью детей.

В Госдуме высказываются идеи полностью освободить классных руководителей от преподавания и поручить им только воспитание и наставничество. Однако это равнозначно резкому увеличению нагрузки на оставшихся учителей, так как часы, которые вели классные руководители, придется вести другим учителям, которые и так перегружены, отмечают эксперты. Кроме того, это потребует существенного увеличения финансирования школы, а этого не предусмотрено.