Костромская область - лидер в ЦФО по количеству пунктов финансовой доступности

Программу по созданию кабинетов финансовой доступности реализует Банк России совместно с региональными властями с 2024 года. Задача проекта - обеспечить возможности для жителей отдаленных населенных пунктов дистанционно, не выезжая в большие города, провести различные необходимые процессы оформления услуг: оформить пособия и страховку, открыть счет, оплатить налоги, коммунальные услуги, записаться на приём к врачу или в МФЦ, повысить свою финансовую грамотность, подключившись к онлайн-занятиям.

Такие пункты финансовой доступности, как правило, формируют на базе библиотек и культурных центров, оснащая их необходимым компьютерным оборудованием с доступом в интернет. Сотрудники библиотек и учреждений проходят обучение, в рамках которого специалисты консультируют, предоставляют актуальные материалы, методические рекомендации.

В Костромской области уже функционируют 35 таких сельских кабинетов. Область лидирует по этому показателю среди регионов ЦФО по информации Банка России. Кабинеты финансовой доступности работают в населенных пунктах Красносельского, Сусанинского, Чухломского, Островского, Мантуровского и Нейского округов.

«Проект активно развивается в Костромской области благодаря поддержке администрации региона. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют банковские офисы, создание специальных пунктов дистанционного обслуживания становится важным решением. В дальнейшем кабинеты будут открываться и в других населенных пунктах, где есть такая потребность», - рассказала специалист костромского отделения Банка России Елена Козырева.