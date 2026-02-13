Грузинские власти назвали условие восстановления ж/д сообщения с Россией

Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил об условии, на котором может быть возобновлено железнодорожное сообщение с Россией через Абхазию (и в целом дипломатические отношения России и Грузии).

По словам Папуашвили, Тбилиси не ведет переговоров с Москвой о восстановлении ж/д сообщения через территорию Абхазии, передает "Sputnik Грузия".

"У Грузии нет никакой коммуникации [с РФ] по этому вопросу (восстановления железнодорожного сообщения). Что же касается восстановления отношений с Российской Федерацией, то об этом говорили не раз. Существует простое условие - это восстановление территориальной целостности Грузии", - заявил спикер парламента.

Ранее российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии. По его словам, "ведется работа надо разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе".

"В том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии", - цитирует Оверчука "Интерфакс".

Прямое ж/д сообщение России и Грузии через Абхазию фактически прервалось в начале 1990-х годов – сначала из-за внутреннего грузинско-абхазского конфликта, после 2008 года – из-за российско-грузинского конфликта.

Сейчас все погранпереходы (в том числе ж/д мост) между Абхазией и Грузией закрыты.