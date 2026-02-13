Уголовное дело возбудили после выдачи жилищных сертификатов бывшим мигрантам в Сердобске

В Сердобске Пензенской области жилищные сертификаты незаконно выдали двум многодетным семьям, члены которых ранее были иностранцами и после получили российское гражданство. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По данному факту возбуждено дело о халатности должностных лиц.

СМИ сообщали, что обе женщины, которым выдали сертификаты на жилье, состоят в религиозном браке с одним и тем же уроженцем Таджикистана. Baza пишет, что официально только одна из женщин является его женой, информацию о связи ее с другой получательницей сертификата проверяет прокуратура.

Кроме того, следователи проверят, нарушались ли права семей в Сердобске, которые эти сертификаты должны были получить, но не получили.

Ранее глава города Марина Ермакова подала в отставку после скандала. 10 февраля она опубликовала пост, в котором сообщила о выдаче двух сертификатов на жилье семьям уроженцев Средней Азии. Это вызвало широкий общественный резонанс. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку на предмет возможных нарушений при выдаче сертификатов.

В прошлом году в Мытищах многодетная семья из Таджикистана получила субсидию на квартиру в размере более 24 млн рублей, что вызвало большой резонанс в Сети. Глава Мытищ Юлия Купецкая сообщила, что Тахмина Самадова и ее супруг Рамазон Рахимов являются гражданами России, проживают в однокомнатной квартире с семью детьми, поэтому могут рассчитывать на улучшение жилищных условий. Но позже от пресс-службы СК Подмосковья поступила информация о задержании многодетной уроженки Таджикистана. Следователи сообщили, что женщина намеренно занизила доходы своего мужа, а также предоставила выписку из домовой книги, где были указаны 13 человек, в том числе ее живущие в Таджикистане родственники: брат с двумя детьми. В мае было возбуждено уголовное дело против бывшего заместителя главы администрации Мытищ, ответственного за выдачу жилищного сертификата мигрантам.