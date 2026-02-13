В городе-спутнике Иркутска введен режим ЧС из-за отключения воды

В городе Шелехове Иркутской области введен режим ЧС из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Шелеховского района Максим Модин.

По его словам, линейный разрыв на трубе диаметром 500 мм достиг метра и продолжает увеличиваться. Устранение аварии займет не менее трех дней при благоприятном сценарии.

Водоснабжение полностью отключено в трех микрорайонах города, а также частично в селе Баклаши. Согласовывается график подвоза воды жителям.

Шелехов входит в состав Иркутской агломерации и Большого Иркутска. В городе проживает более 40 тысяч человек.