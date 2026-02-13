В Тюмени будут судить за мошенничество изготовителя кухонных гарнитуров

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 3,7 млн рублей возбужденное в отношении руководителя коммерческой организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, 30-летний обвиняемый, являясь директором коммерческой организации, в период с февраля по сентябрь 2023 года, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства, заключил с 19 гражданами договоры на изготовление кухонных гарнитуров по индивидуальному проекту.

Стоимость заказов составляла от 64 до 400 тыс. рублей. Кухонные гарнитуры заказчикам не были поставлены, денежные средства не возвращены.

Общая сумма похищенных денежных средств превысила 3,7 млн рублей. По решению суда на имущество обвиняемого наложен арест (транспортное средство, расчетные счета). Потерпевшими заявлены иски о возмещении причиненного ущерба.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени.