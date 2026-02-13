Священник призвал молиться о вразумлении чиновников Роскомнадзора, замедливших Telegram

Священник из Барнаула Александр Микушин призвал православных христиан молиться о вразумлении чиновников из Роскомнадзора и Минцифры России, чтобы они не запрещали Telegram.

В своем посте в VK священник барнаульской Часовни святой великомученицы Татьяны пишет, что Telegram, "ставший для многих из нас не просто средством связи, но и весьма востребованным пространством для молитвы, душевного разговора и помощи ближнему, работает не так быстро, как прежде". По мнению Микушина, Telegram стал для многих "настоящей нитью, соединяющей человека с Церковью и друг с другом".

"Понимая всю сложность и ответственность принимаемых решений, вознесем же нашу пастырскую и христианскую молитву. Господи, даруй мудрость, терпение и рассудительность сотрудникам Федеральной службы по надзору в сфере связи, а также всем труженикам Министерства цифрового развития нашего Отечества. Вразуми их, Господи, во благо людей и во славу Твою. Благослови их Господи. Никого не осуждаем, помня завет Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа: "Не судите, да не судимы будете" (Евангелие от Матфея глава 7 стих 1). Давайте просто помолимся о том, чтобы диалог в нашем обществе оставался возможным, а слово — услышанным. Если есть желание, присоединяйтесь к этой тихой молитве", - написал священник.

10 февраля Роскомнадзор официально подтвердил, что принимает меры для замедления работы мессенджера Telegram в России – из-за того, что администрация компании не выполняет все требования ведомства.